Nouvelles nominations à de hautes fonctions en Conseil de gouvernement

Ainsi, au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, Nabil Massali a été nommé directeur de l’Aviation civile, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Equipement et de l’Eau, Rachid Meddah a été nommé directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique de Souss-Massa, alors que Abdellah Bourak et Omar Chafik ont été désignés directeurs des Agences du Bassin Hydraulique respectivement de Sebou et de Bouregreg-Chaouia.