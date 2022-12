Nouvel An : Akhannouch présente ses vœux au Roi

«Je voudrais d’abord présenter, au nom du gouvernement, mes sincères vœux à S.M. le Roi, que Dieu l’assiste, ainsi qu’à la famille royale, à l’occasion du Nouvel An 2023 (…)». C’est en présentant ainsi ses vœux du Nouvel An au Souverain que le chef du gouvernement a démarré, ce jeudi, les travaux du dernier Conseil du gouvernement de l’année. Cela tout en espérant que la nouvelle année soit de bon augure pour notre pays, avec davantage de réalisations et de défis relevés. Le chef du gouvernement n’a pas non plus manqué de présenter ses vœux à la même occasion à tous les Marocains.

Aziz Akhannouch a tenu de même à féliciter, à travers son ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, les membres de la Fédération royale marocaine du football, pour la prestation historique de l’équipe nationale au Mondial du Qatar ainsi que pour l’attention particulière qui a été accordée aux membres de la sélection nationale à leur retour du Qatar.

L’année 2022 n’a pas été très facile, constate le chef du gouvernement. «Elle était pleine de défis auxquels nous avons pu faire face avec toute la confiance dont nous sommes capables et avec l’esprit de responsabilité dont nous avons fait engagement au lendemain des élections de 2021», affirme-t-il.