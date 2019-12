Nouveau modèle de développement : le patronat présentera ses recommandations en janvier

C’est le cas des réflexions en cours sur les contours du nouveau modèle de développement à livrer en juin à SM le Roi par la Commission spéciale créée à cet effet. «Nous avons tenu un workshop pour réfléchir et retenir des mesures qui, à notre sens, doit faire partie de ce nouveau modèle», explique le président. Ces recommandations vont compléter la liste de la contribution de la CGEM et le travail fait sur les derniers mois. Le livrable définitif qui rassemblera la vision de la CGEM sera prêt avant la fin de l’année. «Nous allons le partager avec les décideurs en janvier, comme contribution du patronat dans l’édification du nouveau modèle économique», annonce M.Bachiri. A noter que les travaux de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) ont commencé le 16 décembre. Elle a comme mission de faire un diagnostic précis et objectif de la situation actuelle, en vue d’observer les dysfonctionnements et les points de force, et de tracer les contours du nouveau modèle de développement. Pour rappel, deux administrateurs de la CGEM font partie des 35 membres qui composent la commission présidée par Chakib Benmoussa.