Nominations : Nabil Lakhdar SG du ministère de l’Economie et Mehdi Rifi maintenu à la tête de l’ADA

Au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, Abdellatif Amrani a été nommé directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), Nabil Lakhdar, secrétaire général du ministère et Younes Idrissi Kaïtouni, directeur général de la Direction générale des impôts (DGI), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, il a été procédé à la nomination de Mehdi Rifi en tant que directeur de l’Agence pour le développement agricole (ADA) et de Bilal Hajjouji à la tête de la direction de l’Enseignement, de la formation et de la recherche.

Pour ce qui est du ministère délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, El Ghali Skalli a été nommé directeur général de l’Investissement et du climat des affaires et Zakaria Ferhat, directeur de la Communication, de la coopération internationale et des partenariats.

S’agissant du ministère de l’Equipement et de l’eau, le Conseil a également a approuvé la nomination d’Abdelkabir Zahoud en tant que directeur général de la Société nationale d’études du détroit de Gibraltar (Sned).