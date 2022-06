Nomination de 16 nouveaux Consuls Généraux dans plusieurs pays

Seize (16) nouveaux Consuls Généraux ont été nommés dans plusieurs pays suite à un appel à candidatures, et ce dans le cadre de l’opération de mobilité annuelle du personnel du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

Ainsi, et répondant à des critères qui concilient sang neuf, rajeunissement et expérience confirmée, 56% des Consuls Généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué, ajoutant que les femmes constituent 40% de ces postes occupant au passage des postes consulaires importants à l’instar de Paris et de Las Palmas.

Ces nominations illustrent également la mise en œuvre du plan de carrière et de mobilité dans la mesure où 60% des Consuls Généraux nommés occupaient des postes de responsabilité au niveau de l’administration centrale et des missions diplomatiques, a souligné la même source.

Dans un esprit de promotion des expériences positives, des Consuls Généraux ont été redéployés à d’autres postes consulaires: comme de Orly à Paris, de Rennes à Bastia, etc, selon le ministère.

Par ailleurs et s’agissant de la réorganisation de la carte consulaire dans la région parisienne, il sera procédé à la concrétisation de l’ouverture du Consulat Général du Royaume du Maroc à Mantes-la-Jolie, a fait savoir le communiqué.