Nèfles de Zegzel : La production de ce fruit dépassera les 8 000 t

Les néfliers couvrent une superficie importante de 600 ha au niveau de la province de Berkane, ce qui représente plus de 80% de la superficie globale consacrée à cette filière au niveau national, précise le communiqué à l’occasion du début de la période de récolte de ce fruit.

Cette superficie est répartie sur les communes de Zegzel, Takerboust, Tazaghine et Ouaoullout, et produit quatre variétés de nèfles, à savoir le Tanaka, le Navela, le Muscat et Mkarkab.

A noter que le néflier de Zegzel bénéficie depuis 2013 de la reconnaissance «Indication Géographique Protégée (IGP)» et fait partie des produits de terroir faisant l’objet d’une attention particulière du plan régional de développement agricole, dans le cadre du programme de développement des produits de terroir de la région de l’Oriental.

En vue de promouvoir et valoriser le néflier de la région, la Direction régionale de l’Agriculture a alloué, entre 2015 et 2019, une enveloppe d’un million de dirhams à l’amélioration des techniques de production et à la valorisation et l’amélioration de la compétitivité du produit.

Au cours de cette période, les producteurs ont bénéficié de plusieurs formations sur les méthodes de production, de valorisation et de commercialisation, ainsi que de la distribution de matériel technique, sans oublier l’équipement d’une unité de conditionnement des nèfles et un soutien technique en vue d’obtenir la certification IGP au profit de 32 producteurs.