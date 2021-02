Nasser Bourita reçoit le président de la FIFA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a reçu, mercredi à Rabat, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, actuellement en visite de travail de deux jours au Maroc.

Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

A son arrivée, plus tôt dans la journée à l’aéroport de Rabat-Salé, M. Infantino avait indiqué, dans une déclaration à la presse, que plusieurs projets et programmes de développement du football seront débattus lors de cette visite, ayant trait en particulier aux jeunes et au football féminin, entre autres.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations existantes entre la FIFA et les responsables de la FRMF. Elle a pour objectif également de développer la coopération entre les deux instances en matière de promotion du football national et continental.

L’assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (CAF) se tiendra le 12 mars prochain à Rabat.

Mardi, le président de la Fifa a entamé une tournée africaine qui l’a conduit notamment à Nouakchott (Mauritanie), à Bangui (RCA), à Brazzaville (Congo) et à Kinshasa (RDC).

(Avec MAP)