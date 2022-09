Nadia Fettah Alaoui : Le 2e round du dialogue social conforte la confiance établie entre les partenaires sociaux, le gouvernement et le patronat (Vidéo)

La ministre de l’Economie et des Finances a affirmé, Mercredi à Rabat, que le gouvernement a pu implémenter les décisions prises lors de la signature de l’accord social tripartite le 30 avril entre le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les Centrales syndicales les plus représentatives.