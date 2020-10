Mouvement de mutation : Prorogation des délais jusqu’au 23 octobre courant

Les délais concernant les demandes relatives au mouvement de mutation ont été prorogés jusqu’au 23 octobre, a annoncé, mardi, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette décision intervient en réponse au souhait exprimé par « les femmes et les hommes du secteur de l’éducation et de la formation » et en interaction avec les propositions des partenaires sociaux en la matière, souligne le ministère dans un communiqué.

(Avec MAP)