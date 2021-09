Morocco Mall : UNO.ma ouvre sa 8ème boutique de revendeur agréé Apple

L’objectif derrière cette nouvelle ouverture est de réussir à toucher une cible de clients encore plus large, étant donné que le Morocco Mall accueille des visiteurs en provenance de l’ensemble des villes du Royaume, ainsi que des étrangers, indique un communiqué de UNO.ma, le plus grand réseau des revendeurs agréés de la marque Apple au Maroc.

« A travers cette nouvelle ouverture qui nous permet d’être encore plus proches de nos clients, nous entendons devenir le réflexe numéro 1 de Apple au Maroc », a déclaré, El Mehdi Berhil, CEO de UNO.ma, cité dans le communiqué. « Nous restons profondément convaincus que la meilleure des stratégies est la satisfaction de notre clientèle », a-t-il ajouté.

Le showroom UNO.ma Morocco Mall sera entièrement dédié à la marque Apple. Il inclura toute la gamme du catalogue Apple (iPhone, iPad, MacBook pro, MacBook Air et Imac…), ainsi qu’une large panoplie d’accessoires relevant aussi bien de la marque Apple, que d’autres labels tels que JBL, Bose ou encore Beats.

Le showroom proposera en outre tout un éventail de produits et de services informatiques et high-tech. Les produits exposés seront disponibles pour des tests, fait savoir la même source, notant qu’ils seront mis à la disposition des clients qui seront conseillés par une équipe UNO.ma qualifiée, parfaitement formée aux dernières technologies et nouveautés dans le domaine de la téléphonie et de l’informatique.

Pour rappel, UNO.ma dispose déjà de sept magasins dans différentes villes du Royaume (Rabat, Tanger, Agadir, Dar Bouazza et Casablanca). UNO.ma compte consolider son maillage territorial à travers trois nouvelles ouvertures prévues avant la fin de l’année en cours à Fès et à Marrakech avec, au menu, un Méga Flagship sur Casablanca qui sera le plus grand magasin spécialisé Apple en Afrique.

Grâce à cette stratégie de proximité, la marque entend avant tout privilégier le conseil et l’écoute de ses clients, tout en déployant un service après-vente de très haut niveau, conclut le communiqué.