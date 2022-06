Moroccan Logistics Awards: Les gagnants de la 6ème édition dévoilés

Lancé en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et en collaboration avec les professionnels du secteur, ce concours récompense chaque année, depuis 2016, les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises marocaines et les professionnels dans le domaine de la logistique et de la Supply Chain et qui ont aidé, par leur contribution et quête d’excellence, au développement de l’efficacité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique au Maroc.

Ainsi, le prix de « L’immobilier logistique de l’année », introduit pour la première fois cette année, a été décerné par le jury à « Yazaki » pour le projet « Yazaki logistics hub”.

Le prix du « Projet logistique de l’année » a été attribué, pour sa part, à « Autoplus » pour son projet “La performance de la Supply Chain au cœur du développement stratégique d’Autoplus”.

S’agissant du prix « Start-up de l’année », il a été octroyé à « Express relais » pour son projet “Express Relais, solutions de livraison en consignes automatiques”.

Pour le prix du « professionnel de l’année », il a été attribué à Mme Kaoutar Guessous.

Par ailleurs, comme à l’accoutumé, les invités de la cérémonie de remise des MLA-2022 ont accordé, via un vote, le prix de la meilleure présentation à « Cathedis » pour son projet « La solution e-logistique marocaine 100% digitalisée ».

Les primés des MLA-2022 auront la possibilité de présenter leurs candidatures pour l’édition 2023 du concours européen « ELA Awards », l’un des plus importants concours européens du secteur logistique, organisé chaque année par l’Association Européenne de la Logistique (ELA).