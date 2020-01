Monétique : L’activité en progression de 10,4% en 2019

L’activité est en progression de 10,4% en nombre d’opérations et de 9,7% en montant par rapport à l’année 2018. Les cartes émises par les banques marocaines ont atteint, elles, un encours de 16,2 millions de cartes (+7,6% par rapport à 2018) dont 15,6 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI.

Durant l’année 2019 au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 392,4 millions d’opérations pour un montant de 317,6 MMDH (+10,2% en nombre et +9,6% en montant). Les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent à hauteur de 80,6% de retraits (en nombre d’opérations) et 90,3% (en part du montant). Les opérations de paiement par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, en 2019, 73,4 millions d’opérations pour un montant de 30,5 MMDH, (+25,5% en nombre et +20,5% en montant).

Les cartes étrangères ont enregistré, elles, en paiements et en retraits, 21,5 millions d’opérations pour un montant de 28,7 MMDH (+14,8% en nombre et de +10,3% en montant).

L’activité de paiement via Internet maintient une forte progression durant cette période, avec 46,7% en volume et 18,2% en nombre des paiements en ligne. Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 9,8 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,8 MMDH durant l’année 2019, en progression de 18,2% en nombre et 46,7% en montant par rapport à l’année 2018.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,2% en nombre de transactions et de 91,5% en montant.