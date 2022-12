Mondial 2022 : Joe Biden et Aziz Akhannouch ont regardé ensemble le match France-Maroc

Il l’avait promis, il l’a fait: Joe Biden, conscient de prendre la parole juste avant la demi-finale de Coupe du monde France-Maroc, a expédié son discours face aux dirigeants africains réunis en sommet à Washington pour aller regarder le match avec le Premier ministre marocain.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022