Mohcine Jazouli : « Le premier décret d’application de la Charte de l’Investissement sortira avant la fin de l’année »

Mohcine Jazouli a rappelé que cette loi-cadre, qui s’appuie sur les grandes orientations royales et sur le Nouveau modèle de développement, constitue un cadre légal transparent, attractif, compétitif et clair en matière d’investissements et qui vient remplacer l’ancienne Charte qui datait de 1995.

«Nous avons réussi à fédérer toutes les parties prenantes pour l’élaboration de cette Charte», s’est félicité le ministre. «Aujourd’hui, nous sommes dans les starting-blocks pour aller chercher ses investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, et de promouvoir cette Charte», a-t-il lancé, offensif.

Le ministre a particulièrement mis l’accent sur la nécessité d’encourager l’investissement privé national: «Il faut aller chercher ces Marocains qui souhaitent investir. Nous voulons créer de l’optimisme et insuffler une nouvelle dynamique». «Il est temps de faire émerger une nouvelle génération d’investisseur», a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs rappelé les 3 piliers sur lesquels repose la nouvelle Charte. Le premier porte sur les systèmes de soutien «sans précédent au Maroc», lesquels comprend tous les investissements, petits et grands, l’ensemble des investisseurs, Marocains et étrangers, ainsi que toutes les régions du Royaume.

Le deuxième concerne les mesures nécessaires pour améliorer l’environnement des affaires en vue de faciliter le circuit de l’investisseur. Le troisième enfin, porte sur le renforcement d’une gouvernance unifiée et décentralisée à même de garantir la convergence et l’efficacité des mesures qui seront prises pour développer et promouvoir les investissements.

La loi-cadre 03-22 sera promulguée très prochainement, et une série de textes réglementaires et d’application devront sortir selon un calendrier précis, fixé par la Charte. Sur ce point, Mohcine Jazouli a annoncé que le premier décret, qui permettra de signer la première convention, «sortira avant la fin de l’année».

Et de conclure: «Nous avons un Challenge énorme à relever, fixé par le Souverain: mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et créer 500.000 emplois au cours de la période 2022-2026».