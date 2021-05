Mohamed El Qabli : la patience du chercheur, l’impartialité de l’historien

La première de couverture de l’ouvrage de 142 pages est illustrée par Maryam Al-Saudi, une fillette de 12 ans ayant participé à l’atelier de peinture pour enfants d’Asilah, une initiative organisée tout le long de l’année par la Fondation du Forum d’Asilah, indique un communiqué de la Fondation.

Le contenu de la publication suit l’ordre chronologique des exposés présentés lors de la journée d’hommage consacrée à Mohamed El Qabli en juillet 2018 dans le cadre des activités de la quarantième session du Moussem culturel international d’Asilah.

Les présentations se répartissent sur trois volets portant, dans l’ordre, sur le parcours d’El Qabli, ses réussites académiques et son parcours professionnel depuis sa nomination en 2005 en tant que directeur de « l’Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc » (IRRHM).

L’Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc a publié de précieux ouvrages, études et documents de recherche, ainsi que des traductions dans le cadre des tâches confiées à l’institut sous la direction d’El Qabli. Ce dernier avait supervisé, avec dévouement, humilité et compétence avérée, les travaux des chercheurs et œuvré à fédérer les opinions et les positions des chercheurs en histoire, rappelle le communiqué.

Après des études primaires et secondaires au Maroc puis des études supérieures à l’Université de Bordeaux et à l’Université Paris I- Panthéon-Sorbonne, El Qabli a obtenu l’agrégation d’arabe en 1962. En 1984, il soutient sa thèse de Doctorat d’État ès Lettres et Sciences humaines (option Histoire).