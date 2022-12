Mode. Défilé de Dior au pied des Pyramides, le premier en Egypte

Les mannequins ont défilé avec en arrière-plan les tombes millénaires de la nécropole de Guizeh illuminées pour le show.

Le défilé était le deuxième d’une maison de couture européenne cette année sur des vestiges de l’ancienne Egypte.

Arriving for the #DiorMenFall 2023 show by Kim Jones https://t.co/41F1mpyyye in Egypt earlier, Eunwoo Cha, Dior ambassador in Korea, and House friend @ThomasADoherty opted for opposing color looks as the headed to their seats facing the pyramids of Giza.#StarsinDior pic.twitter.com/u12sVlpuyp

— Dior (@Dior) December 4, 2022