Meta lance le 2ème « Boost with Facebook » pour soutenir 2.000 PME marocaines

La société Meta, en collaboration avec l’Agence de développement du digital (ADD), a annoncé le lancement de la deuxième édition de « Boost with Facebook » au Maroc pour soutenir 2.000 petites et moyennes entreprises (PME) marocaines.

« L’année dernière, le programme a formé plus de 1.700 PME dans huit villes du Maroc, dans les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Dakhla et Souss-Massa. Grâce à ce programme, 80% des PME participantes ont pu renforcer leurs tactiques de marketing et établir une forte présence sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Le fait d’être équipées d’acquis numériques pertinents les a aidées à interagir avec leurs clients et à développer leurs activités. Cette année, Meta collabore avec l’ADD et LaStartupFactory pour former 2.000 PME supplémentaires au Maroc », indique-t-on dans un communiqué conjoint.

En s’appuyant sur son réseau solide, l’ADD soutiendra la sensibilisation des PME à travers le pays pour préparer et mobiliser la prochaine génération d’entrepreneurs au Maroc, fait savoir la même source, rappelant que « Boost with Facebook » est le programme mondial de Meta conçu pour doter les PME des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin pour développer leur présence en ligne et être compétitives dans l’économie numérique.

Ce programme sera géré et mis en œuvre par LaStartupFactory qui travaillera en étroite collaboration avec l’ADD pour amplifier le programme à travers le Maroc, ainsi qu’à travers les secteurs clés et les communautés dans les différentes zones géographiques, dans le cadre de sa mission de promotion de la technologie et de l’innovation dans le pays.

Cité par le communiqué, le Directeur Général de l’ADD, Sidi Mohammed Drissi Melyani, a affirmé que « Boost with Facebook » est un programme qui renforce les efforts déployés par les différentes entités publiques et privées marocaines pour encourager le développement des compétences numériques au sein des PME. Cette initiative, a-t-il poursuivi, s’inscrit parfaitement dans les transformations structurelles prônées par le nouveau modèle de développement, présenté devant Sa Majesté le Roi, Que Dieu le Glorifie, et qui identifie le Numérique comme levier de la Transformation rapide à travers la formation en compétences numériques.

« Le pari est de rendre le Maroc une nation numérique, où les technologies sont pleinement exploitées au vu de leur potentiel transformationnel et économique. Dans ce sens, l’Agence de Développement du Digital prévoit plusieurs mesures et initiatives visant à stimuler la recherche appliquée dans les domaines du digital, à soutenir le développement des PME via l’outil digital et à former un capital humain national de haut niveau pouvant faciliter l’innovation et accompagner la transition numérique de notre pays », a fait valoir M. Melyani.

De son côté, Azzam Alameddin, directeur des Affaires Politiques Publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, chez Meta, a commenté: « Les défis que les petites et moyennes entreprises continuent de rencontrer à la suite du covid-19 sont importants, et nous restons fermement engagés à les soutenir à la fois pour qu’elles se rétablissent et, en temps voulu, pour qu’elles prospèrent ». « Nous avons un rôle important à jouer, en fournissant les compétences numériques nécessaires aux startups et aux petites entreprises pour survivre, se redresser et obtenir des résultats en ligne et hors ligne. Cette année, nous poursuivons ces efforts de formation en partenariat avec l’ADD et LaStartupFactory, contribuant ainsi à stimuler davantage un écosystème de start-ups en plein essor afin d’avoir un impact positif sur la croissance socio-économique du Maroc », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mehdi Alaoui, PDG et fondateur de LaStartupFactory, a déclaré: « Nous sommes ravis de poursuivre cette année l’excellent programme de formation ‘Boost with Facebook’ en partenariat avec l’ADD. L’année dernière, le programme a été un grand succès avec 1.000 PME de toutes les régions du Maroc qui ont été en mesure de stimuler de manière significative leur activité grâce à la puissance des outils et solutions numériques du Meta ». « Cette deuxième édition de ‘Boost with Facebook’ a pour objectif d’impacter encore plus de PME puisque nous aurons l’opportunité de former 2.000 PME pour les aider à lutter efficacement contre l’impact du covid-19 sur leur activité et à transformer leurs défis en opportunités et en ventes grâce à l’innovation et à des stratégies de marketing numérique appropriées », a-t-il indiqué. Cette année, le programme « Boost with Facebook » comprendra diverses pistes d’apprentissage telles que l’introduction aux produits et outils Meta, la mise en place d’une présence en ligne attrayante, la croissance de l’entreprise avec le gestionnaire de publicités et la façon de s’engager de manière efficace et créative avec votre communauté.

En plus de nouveaux exemples de contenu tels que les boutiques, les API de conversion, les publicités personnalisées, entre autres. Les modules sont conçus pour aider les PME à relever les défis commerciaux causés par la pandémie, mais aussi à numériser leur présence en ligne pour se développer et accéder à des marchés plus larges. Le programme propose des sessions d’apprentissage virtuelles, disponibles en français et en arabe.