Message écrit de SM le Roi au Prince Héritier d’Arabie Saoudite

Le message de Sa Majesté le Roi a été remis lors de la rencontre du Prince Héritier saoudien avec le Chef du gouvernement, en marge du Sommet de « l’Initiative verte pour le Moyen-Orient », tenu dans la capitale Ryad, a rapporté mardi l’agence de presse saoudienne SPA.

A cette occasion, M. Akhannouch a transmis les salutations de SM le Roi au Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud et à SAR le Prince Héritier, ajoute la même source.

De son côté, le Prince Héritier saoudien a chargé le Chef du gouvernement de transmettre au Souverain les salutations du Serviteur des Lieux saints, ainsi que ses propres salutations.

Lors de cette audience, ont été passées en revue les initiatives qualitatives du Royaume pour préserver l’environnement et lutter contre le changement climatique.

Ont pris part à cette audience du côté marocain, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, et du côté saoudien le Prince Abdulaziz bin Salmane bin Abdulaziz, ministre de l’Énergie, et le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères.