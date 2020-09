Mehdi Qotbi reçu à l’Elysée par Brigitte Macron

A cette occasion, la question du suivi de cette exposition réalisée avec le musée du Louvres et le musée national Eugène Delacroix à Paris, qui devait avoir lieu en avril 2020 mais qui a été reportée, pour cause de la Covid-19, au 5 avril 2021 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, a été évoquée.

Mme Brigitte Macron, qui voulait s’informer de l’avancée de cette exposition et de la liste des œuvres qui y seront exposées, a manifesté son grand intérêt et a fait part de sa volonté de contribuer à la réussite de cette exposition. L’intérêt que Mme Brigitte Macron porte à l’art et à la culture est connu de tous.

L’exposition Eugène Delacroix sera la première du genre dans le Monde arabe et en Afrique.

(Avec MAP)