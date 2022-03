Médi1TV révèle les chiffres clés de son audience digitale en 2021

Le Conseil d’Administration de la chaîne s’est réuni mercredi 23 mars 2022 afin d’examiner l’activité et les résultats de l’Exercice 2021, ainsi que divers points inscrits à son ordre du jour.

Selon le communiqué, l’ensemble des plateformes digitales ont connu une progression notoire avec une audience totale de 14 millions d’abonnés à fin 2021 (+10% vs 2020).

Un cumul de 2,6 milliards de vues sur toutes les plateformes des réseaux sociaux MEDI1TV.

En 2021, +205 millions de vidéos vues sur Facebook, +28 millions sur Instagram et 161 millions sur YouTube, entre autres. Et à fin 2021, le nombre d’interactions sur Facebook s’élève à 10,7 millions et le nombre de personnes ʺatteintesʺ est de 411 millions.

Par ailleurs et conformément à la réglementation en vigueur, les états de synthèse de la Société, arrêtés au 31 décembre 2021, font ressortir une amélioration du résultat net de 23% (par rapport à 2020), précise t-on de même source.

Cette performance, la meilleure depuis 2018, est le fruit des pratiques de bonne gouvernance, s’appuyant prioritairement sur une politique de gestion optimale des ressources humaines et matérielles, malgré un recul des recettes publicitaires dans un environnement économique éprouvé par la crise sanitaire.

Soulignant les efforts d’optimisation des résultats de l’Exercice 2021 et les perspectives de développement en 2022, et après avoir pris connaissance des rapports du Comité d’Audit et du Commissaire aux Comptes, le Conseil d’Administration a procédé à l’approbation de l’arrêté des comptes sociaux au 31 décembre 2021 et du budget du premier semestre 2022 tel que proposé par le management de la Société.

Le Conseil a également proposé à la prochaine Assemblée Générale le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une durée de 6 ans, et a renouvelé sa confiance au Président et au management de MEDI1TV.