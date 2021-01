Medi1 Podcast explose le compteur du digital marocain

« Nous avons fidélisé plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs avec une croissance significative et continue en Europe, Amérique du Nord et Maghreb », souligne la même source.

Et de poursuivre que sur la dernière semaine (au 03 Jan), +50% de croissance en Belgique, 43% en Espagne, 38% aux Pays-Bas, 37% en France, 29% aux Etats-Unis, 25% au Maroc et en Tunisie et 22% en Algérie, entre autres.

L’audimat global se décline comme suit : 75% au Maghreb, 12% en Europe, 10% aux Etats-Unis & Canada, et le reste en Afrique de l’Ouest.

S’agissant de l’audience au Maroc, Casa arrive en tête avec 50% d’utilisateurs, suivie de Marrakech 14%, Rabat et Fès 11% et Tanger 6%.