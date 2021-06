Medi 1 lance une série numérique en partenariat avec l’UpM

Dans le cadre de la « Journée de la Méditerranée » qui sera célébrée pour la première fois le 28 novembre prochain, l’Union pour la Méditerranée (UpM) collabore avec Radio Méditerranée Internationale (Medi1radio) et MEDI1TV afin de sensibiliser les citoyens de la région aux enjeux auxquels font face les deux rives de la Méditerranée.

En partenariat avec l’UpM, Medi1 lance une série numérique « 2 minutes pour comprendre » de six épisodes avec les experts de l’Union pour la Méditerranée pour aborder les problématiques majeures des pays méditerranéens, tout en proposant une vision et des solutions viables pour appréhender l’avenir de cet espace commun, indiquent les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

La série est introduite par le Secrétaire général de l’UpM et l’Ambassadeur de France pour la Méditerranée. Les thématiques abordées par les experts incluent le dérèglement climatique, l’économie bleue, le rôle des femmes, la jeunesse et l’internationalisation de l’enseignement supérieur.

Ces analyses seront accessibles sur les plateformes numériques Medi1News et Medi1podcast ainsi que sur les supports digitaux de l’Union pour la Méditerranée.

La collaboration entre l’UpM et Medi1 (radio et TV) vise à informer les citoyens, valoriser ce bien commun et célébrer la richesse de la Méditerranée : riche de son histoire, de ses ressources naturelles et des peuples qui la composent, une région qui recèle un potentiel immense.