« MEA Business Awards 2020 » : L’agence « Brand & Image » primée

Le prix de la meilleure agence Relations Presse (RP) « MEA Business Awards 2020 », a été attribué par le magazine britannique MEA Markets à l’agence « Brand & Image ». Cet Award récompense pour la cinquième année les acteurs les plus dynamiques dans leur secteur d’activité au sein de Région Moyen-Orient et Afrique, précise un communiqué de l’Agence.

A cette occasion, la coordonnatrice des « MEA Business Awards », Katherine Benton a félicité tous ceux qui ont été reconnus dans l’édition 2020 de ce programme, qui a été l’une des années les plus difficiles auxquelles la région du Moyen-Orient et Afrique a été confrontée, avec peu de précédents pour guider les solutions.

« Bien que cela ait été une période de 12 mois difficile, tous ceux qui sont reconnus ont réussi à réussir à une époque où le succès a un objectif presque irréalisable. J’espère que vous avez tous un fantastique 2021 à venir », a commenté Mme.Benton.

Et de soutenir : « Dans les circonstances dans lesquelles se trouvaient des entreprises de toutes tailles, l’esprit d’entreprise de cette vaste région s’est imposé, servant de guide lorsque d’autres options faisaient défaut. C’est dans cette optique que nous avons organisé les prix 2020 ».

Publié tous les trimestres, MEA Markets s’efforce de fournir aux lecteurs les dernières nouvelles sur les affaires et les investissements au Moyen-Orient et en Afrique. Suivre le rythme d’un vaste éventail de secteurs en constante évolution grâce aux contributions régulières de certains des plus grands professionnels de l’entreprise de la région dans une variété d’industries, MEA Markets abrite les meilleures nouvelles, fonctionnalités et commentaires des personnes et des institutions au courant.

(Avec MAP)