Marrakech Safi : pour accompagner la relance, le CRI lance des Focus-Groups

Ce choix de mener une investigation et un diagnostic à travers une approche thématique et non sectorielle émane d’un constat très simple dû au fait que l’ensemble des opérateurs rencontre des problématiques communes, affirme le CRI dans un communiqué. La même source rappelle que les quatre thématiques arrêtées lors du Comité régional de la veille économique (CRVE) sont l’infrastructure, le transport et logistique l’approvisionnement, l’énergie et l’Import/Export. Ces deux thématiques font l’objet des deux premiers focus groups. La troisième thématique concerne la promotion de l’investissement, la communication et la digitalisation alors que la quatrième porte sur le financement, la trésorerie et la fiscalité.

Bref, ce premier Focus-Group s’est tenu en présence d’acteurs régionaux publics et privés représentant l’ensemble du tissu économique et industriel des 7 provinces de la région : CGEM, Chambres de commerce et d’industrie, Délégations régionales, Industriels, l’Agence Urbaine, l’Agence Marocaine de Développement de la logistique AMDL, des représentants des provinces de la région et des représentants d’entreprises de transport comme l’ONDA, l’ADM et l’ONCF, ALSA…

Cette réunion était l’occasion pour les participants d’exposer leurs problématiques liées aux infrastructures, transports et foncier dans la région et de tracer une feuille de route avec des recommandations et des axes d’amélioration ayant pour vocation la préservation et la relance du tissu économique régionale.

Par ailleurs, précise le CRI, le deuxième Focus-Group qui portera sur le thème de l’approvisionnement, l’énergie et l’import-export se tiendra mardi 14 Juillet 2020.