Marocains bloqués à l’étranger- Attention à l’amalgame – Le ministère des affaires étrangères nie tout lien avec la plateforme ‪rapatriement.ma‬

Or le des sources autorisées au MAEC, dans une déclaration à Aujourd’hui le Maroc, affirment que le département n’a strictement aucun lien avec cette plateforme. Les mêmes sources mettent en garde également contre un amalgame qui serait préjudiciable surtout aux personnes qui vont s’inscrire sur la plateforme sur la base de faux espoirs. Quant aux opérations de recensement des Marocains bloqués, indique-t-on au ministère, ce sont les ambassades et les consulats du Royaume qui s’en sont occupés, qui ont communiqués avec eux et qui assurent le suivi de leur situation.