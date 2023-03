Maroc-USA : La dissolution de l’Agence MCA sera actée en Conseil de gouvernement

Conformément à l’accord conclu, en novembre 2015, entre le gouvernement marocain et le MMC US, et avec l’arrivée à échéance du Millenium Challenge Compact Programme (« Compact II » entré en vigueur en juin 2017), le 31 mars courant, la dissolution et la liquidation de l’Agence du MCA-Maroc sera actée par un décret portant application du décret-loi y afférent, lors du prochain Conseil de gouvernement programmé ce jeudi 16 mars. Présidé par le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, ce même Conseil examinera un autre projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi relative aux produits phytosanitaires.

Il est à noter que le Conseil examinera, en outre, un projet de décret-loi édictant des dispositions relatives à l’organisation des élections des Conseils régionaux des pharmaciens du Nord et du Sud, renseigne un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, indique la même source.