Maroc-USA : D’énormes opportunités d’investissement à saisir

Le Maroc devrait bénéficier des technologies américaines en matière notamment de dessalement de l’eau de mer afin de faire face aux besoins de plusieurs régions, précise l’ASMEX dans un communiqué.

Le président de l’ASMEX Hassan Sentissi El Idrissi, a proposé dans ce sens, la création d’une compagnie maritime mixte afin de permettre une massification des flux des échanges entre les deux pays et profiter des opportunités offertes par l’accord de libre-échange conclu entre les deux pays.

Par ailleurs, lors d’une rencontre tenue, récemment à Casablanca et dans le cadre de la promotion du Sommet sur l’Investissement « Select USA 2022 », le Consul Général des Etats-Unis Lawrence M. Randolph et ses collaborateurs ont mis l’accent sur les opportunités que les Etats-Unis d’Amérique offrent aux investisseurs dans ses différents Etats.

Ils ont invité les opérateurs marocains à participer à cet événement annuel qui met en évidence l’environnement actuel des investissements aux Etats-Unis et les tendances de l’industrie. Ce sommet est prévu du 26 au 29 juin 2022 à Washington et accueillera des participants de haut niveau des 50 Etats américains pour aider à établir des relations et développer des activités économiques.

Un webinaire serait organisé « dans les prochains jours » auquel seront conviées les entreprises marocaines et celles de l’Afrique subsaharienne, afin de promouvoir la participation des entreprises marocaines à cet important événement.