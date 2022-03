Maroc-UE: Lancement d’un projet de jumelage pour le renforcement du secteur postal

Un projet de jumelage entre le Maroc et l’Union Européenne (UE) a été lancé, mercredi à Rabat, pour l’appui et le renforcement des capacités de régulation du secteur postal national.

Inscrit au programme de coopération multisectoriel « réussir le statut avancé » (RSA), ce projet de jumelage a pour objectif de mettre en place un cadre législatif et structurel de régulation de la poste, visant la modernisation de ses services et une meilleure définition de ses fonctions, notamment la régulation, la réglementation et l’exploitation.

Il s’articule ainsi autour de trois axes/actions, à savoir l’accompagnement à la mise en place de l’Observatoire du marché postal et du Médiateur postal, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et méthodologiques dans le domaine de la régulation du secteur postal, et ce au moyen d’un plan de formation permettant de disposer des données et des compétences techniques nécessaires à toutes les activités couvertes par le dispositif de régulation postale au Maroc.

Le secteur postal est un secteur prioritaire qui est, aujourd’hui, au cœur du partenariat avec l’UE, a notamment affirmé à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour, notant qu’à l’instar d’autres axes de la coopération, celui-ci permettra au secteur postal marocain de redorer son image, en gagnant en efficacité. Cela passera par la mise en œuvre d’un plan d’action ciblé et d’un dispositif de régulation bien rodé, mais aussi par la formation de compétences à même de mener ce projet vers le succès escompté.

En soutenant ce partenariat mis en œuvre par des équipes françaises et marocaines, l’UE mise, de son côté, sur les échanges d’expériences, pour un secteur postal moderne, de plus en plus intégré aux réseaux mondiaux, et au service de la compétitivité des entreprises.

Il est à souligner qu’une étude visant à contribuer à la réalisation d’une structure de régulation de la poste, de l’assistance et l’expertise nécessaires a été programmée et sera pilotée par la délégation de l’UE au Maroc, avec l’appui du ministère de l’Économie et des Finances. Autorité de régulation postale au Maroc, le ministère de l’Industrie et du Commerce compte parmi ses prérogatives phares la réforme du secteur en profondeur, afin d’y assurer une meilleure régulation et des prestations de services de qualité répondant aux standards européens.