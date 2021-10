Maroc Telecom : un chiffre d’affaires consolidé de plus de 26,78 MMDH à fin septembre 2021

La bonne dynamique des activités à l’International et de la Data Fixe au Maroc compense partiellement le retrait du chiffre d’affaires des services Mobile au Maroc, indique Maroc Telecom dans un communiqué, notant que sur le seul troisième trimestre 2021, le CA consolidé affiche une quasi stabilité (-0,5% à change constant), tiré par la croissance réalisée par les filiales sur le trimestre (+2% à change constant).

Les revenus des activités au Maroc s’établissent à près de 14,88 MDH sur les neuf premiers mois de 2021, en baisse de 5,4% pénalisés par le recul des services Mobile, relève le communiqué, notant que la croissance continue de la Data Fixe (+7,8%) réduit les effets de la contre-performance du Mobile qui continue de subir les répercussions du contexte concurrentiel et réglementaire.

Maroc Telecom fait aussi savoir que le chiffre d’affaires des activités Mobile est en retrait de 9,2% en raison de la baisse des revenus sortants et entrants, relevant que les revenus entrants continuent de pâtir de la baisse des terminaisons d’appels nationales tandis que les revenus sortants subissent les effets du contexte réglementaire et concurrentiel.

Ainsi, l’ARPU mixte (prépayé et postpayé), qui se définit comme le CA (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période, s’élève à 49,5 dirhams, en repli de 10,2% sur un an.

Le communiqué note que les activités Fixe et Internet au Maroc ont réalisé un CA de près de 7,06 MDH à fin septembre, en légère baisse de 0,5% par rapport à la même période de 2020. La croissance de 7,8% de la Data Fixe compense en grande partie la baisse de la voix.

Pour ce qui est des activités du groupe à l’international, elles poursuivent leur croissance en réalisant un CA de plus 12,67 MDH en hausse de 1,3% à fin septembre 2021 (+2,3% à change constant. La Data Mobile et les services de Mobile Money demeurent les principaux leviers de croissance et affichent des hausses respectives de +17,4% et +24,1%.

Au troisième trimestre 2021, le Groupe Maroc Telecom a pu préserver les performances de ses activités en dépit d’un environnement sanitaire contraignant, précise le communiqué, notant que les performances des filiales lui permettent d’afficher des résultats résilients, confortant ainsi sa stratégie de développement à l’International.

Le Groupe capitalise sur la qualité de ses réseaux qu’il continue de renforcer pour accompagner le développement des usages Data de ses clients et fournir une qualité de service exemplaire, ajoute la même source.