Maroc Telecom : Plus de 73 millions de clients et un résultat dépassant 1,47 MMDH

Cette évolution a été tirée par la hausse soutenue des parcs dans les filiales (+11,2%), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats trimestriels. Le parc Mobile s’est élevé à 19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% en un an, alors que celui Fixe a continué de croître (+5,8% sur un an) et compte 2 millions de lignes à fin mars dernier, précise la même source, ajoutant que le parc Haut Débit a progressé de 9,2% à près de 1,8 million d’abonnés.

A l’international, le parc Mobile a atteint 49.600.000 clients, répartis sur la Côte d’Ivoire (10.071.000), Burkina Faso (9.708.000), Mali (9.567.000), Bénin (4.811.000), Tchad (4.766.000), Togo (3.184.000), Niger (3.048.000), Mauritanie (2.667.000), Gabon (1.585.000) et Centrafrique (192.000).

Le parc Fixe, lui, s’est élevé à 343.000 abonnés sur Mali (182.000), Burkina Faso (75.000), Mauritanie (58.000) et Gabon (27.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 135.000 clients.

Par ailleurs, le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s’est établi à 1,474 milliard de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de 2021, en repli de 7,7% (-8,1% à taux de change constant) par rapport à la même période de l’année précédente.

Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé de Maroc Telecom s’est, quant à lui, élevé à 2,74 MMDH, en baisse de 5,7% (-6,2% à taux de change constant) sur une tendance similaire à celle de l’EBITDA, indique le groupe.

La marge d’EBITA ajustée s’est ainsi située au niveau élevé de 30,8% (-0,4 pt à taux de change constant), fait savoir la même source. Ainsi, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté pour l’activité au Maroc s’est replié de 12,4% à 1,74 MMDH. Sa marge a reculé de 1,2 pt à 35,7%.

En revanche, l’EBITA de l’activité à l’international s’est amélioré de 8,7% (+7,1% à taux de change constant), à plus de 1 MMDH. Son taux de marge a progressé de 1,4 pt (+1,5 pt à taux de change constant) à 23,3%.

S’agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom, il a reculé de 4,9% (-5,5% à taux de change constant) à 4,56 MMDH. Son taux de marge s’est maintenu au niveau élevé de 51,2% grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

Pour ce qui est des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés de Maroc Telecom, ils ont diminué de 7,3% (-8,1% à taux de change constant) à 2,68 MMDH, sous l’effet principalement de la baisse de l’EBITDA.

Au Maroc, ces flux se sont contractés de 24,6% à 1,22 MMDH, alors qu’à l’international, ils ont augmenté de 14,7% à 1,46 MMDH.

(Avec MAP)