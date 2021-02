Maroc Telecom : AGR maintient sa recommandation d’achat du titre

« Les réalisations 2020 du Groupe Maroc Telecom confortent nos prévisions de croissance que ce soit en termes d’activité, de profitabilité ou encore de génération de cash. Malgré sa solide résilience en 2020, le Groupe a revu à la baisse son dividende par action (DPA), suscitant une déception visible au sein du marché », indiquent les analystes d’AGR dans leur dernier « Research paper- Equity ».

La déception du marché par rapport à la baisse du DPA à 4,01 dirhams s’est reflétée sur le titre qui a cédé 4 % dans un VMQ de 102 millions de dirhams (MDH). Toutefois, les indicateurs opérationnels et financiers du Groupe attestent de sa capacité de revenir rapidement à un DPA supérieur à 6 dirhams, poursuit AGR.

« Une telle décision ne pourrait remettre en question notre valorisation du titre », souligne la même source, estimant que Maroc Telecom pourrait rapidement revenir à ses niveaux de distribution historiques, soutenus par la résilience de ses niveaux de profitabilité.

Les analystes rappellent en outre que le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Maroc Telecom s’est établi à 36,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, contre une estimation AGR de 37,1 MMDH, soit une hausse de +0,7% dans un contexte inédit de crise sanitaire.

Cette croissance est portée par la bonne dynamique du segment Haut Débit au Maroc dont le parc a progressé de +10,4% à 1,7 million d’abonnés, fait remarquer AGR, ajoutant qu’avec un CA de 9,5 MMDH en hausse de +2,8%, ce segment affiche une nette accélération de sa croissance au cours des 3 derniers mois. Aussi, la reprise des activités post-confinement en Afrique et l’évolution de l’effet périmètre justifieraient la hausse du CA international de +4,9% à 16,9 MMDH sur la même période.

À l’inverse, le segment Mobile Maroc a connu un repli de 6,5% à 13,4 MMDH. « Toutefois, nous pensons que cette évolution n’est pas structurelle sur le moyen terme tenant compte de la dissipation progressive de la crise sanitaire et du développement accéléré de la Data Mobile permettant de limiter les éventuelles baisses des terminaisons d’appels initiées par le régulateur », soulignent les analystes de la filiale d’Attijariwafa Bank.

La marge EBE, grâce à la bonne maîtrise des coûts opérationnels, s’est, quant à elle, maintenue à des niveaux attractifs de 51,9% en ligne avec les prévisions initiales d’AGR, fait remarquer la note, ajoutant que dans ce contexte, le RNPG récurrent s’est affiché à 6 MMDH contre une estimation initiale d’AGR de 6,06 MMDH.

