Maroc Telecom : 73 millions de clients et 36,77 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2020

– La base clients du Groupe a progressé de 8,1% en 2020, pour atteindre près de 73 millions de clients, grâce notamment à la croissance des parcs des filiales Moov Africa et du Fixe au Maroc.

– Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de près de 36,77 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,7% (-0,8% à base comparable) par rapport à 2019.

– À fin décembre 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’est établi à 19,1 MMDH, en hausse de 0,9% (+0,5% à base comparable).

– Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’est élevé à 51,9%, en hausse de 0,1 pt (+0,7 pt à base comparable), grâce à une gestion rigoureuse des coûts.

– Le résultat net ajusté part du Groupe a accusé une légère baisse de 0,4% (base comparable) à 6,001 MMDH.

– Les investissements hors fréquences et licences ont baissé de 38,3% sur un an. Ils ont été adaptés au contexte de crise sanitaire et orientés vers la forte demande en accès Internet Fixe, les extensions des infrastructures Data, et la qualité de service. Ils représentent 9% du chiffre d’affaires, soit un niveau conforme avec l’objectif annoncé sur l’année.

– Les activités du Groupe au Maroc ont généré un chiffre d’affaires de 20,88 MMDH en baisse de 3,7% par rapport à 2019, pénalisées notamment par les effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités Mobile et compensées partiellement par la solide dynamique du Fixe et de l’Internet.

– Les activités du Groupe à l’International ont enregistré un chiffre d’affaires de 16,88 MMDH, en hausse de 1,4% à base comparable, expliquée par la reprise des activités post-confinement et la progression de la Data Mobile et des services Mobile Money.

– La mise en place d’un encadrement pluriannuel des tarifs de terminaisons d’appel Mobile et Fixe par l’ANRT a impliqué une baisse des tarifs pour le Mobile de 35% pour Maroc Telecom, contre 25% pour Orange et 22% pour Inwi avec maintien de l’asymétrie.

– Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2021, la distribution d’un dividende de 4,01 dirhams par action, représentant un montant global de 3,5 milliards de dirhams.

– Sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l’année 2021, à périmètre et change constants, une baisse du chiffre d’affaires, une baisse de l’EBITDA et un CAPEX de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

