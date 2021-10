Maroc- Royaume-Uni : des consultations avant la COP 26 du Climat

La participation du Maroc à la conférence mondiale sur le climat (COP 26) et son rôle en tant que pays leader au niveau régional dans les questions climatiques et environnementales ont été au centre d’un entretien, lundi par visioconférence, entre la ministre de la transition énergétique et du développement durable Leila Benali et le ministre d’Etat chargé de l’énergie, de la croissance propre et du changement climatique, Greg Hands.

Dans le cadre des préparatifs à la COP26, les deux ministres ont aussi échangé sur les progrès importants réalisés par le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM Mohammed VI, dans le domaine des énergies renouvelables, indique un communiqué le ministère de la transition énergétique et du développement durable.

Les deux responsables ont également exprimé leur volonté commune de renforcer les relations de coopération dans le domaine de l’énergie et du climat, eu égard aux grandes potentialités d’investissement dans ces domaines.

La COP26 sur le Climat se tiendra du 01 au 12 novembre prochain à Glasgow, au Royaume Uni. La présidence britannique de cette COP vise à accélérer l’action climatique en vue de contenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle et de renforcer la résilience au changement climatique, conclut le communiqué.