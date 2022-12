Maroc-Portugal : explosion de joie à Tamaris suite à l’exploit des Lions de l’Atlas

Les habitants de Tamaris ont envahi les rues de la ville pour célébrer exploit inédit réalisé par les poulains de Walid Regragui, qualifiés pour les demi-finales du mondial, après un match héroïque face au Portugal.

Arborant fièrement le maillot national et agitant les couleurs nationales, les supporters des Lions ont fêté avec un concert de Klaxons, des cris et des you-yous cet exploit qui restera à jamais gravé dans les annales du football marocain, arabe et africain.

Les fans qui ont suivi le match dans les maisons, cafés et restaurants de la ville, ont fait part de leur immense joie de battre une équipe portugaise dotée de plusieurs stars mondiales, notant que les joueurs nationaux ont fait montre de combativité et d’une rigueur tactique exceptionnelle.

Ils ont formulé le vœu de voir les Lions de l’Atlas continuer sur leur lancée et de poursuivre leur parcours avec le même esprit de combativité et de rigueur tactique.