Maroc-Portugal : Entretiens sur la coopération en matière de transition numérique

Lors de cette entrevue, Mme Mezzour a salué les relations d’amitié et de partenariat stratégique liant les deux pays, et mis l’accent sur l’importance « d’explorer ensemble les pistes de collaboration », notamment dans les domaines de la transition numérique et de la réforme de l’administration publique. « Nous nous réjouissons de toutes les pistes de collaboration précédentes et nous avons hâte de perpétuer et de renforcer ce partenariat », a expliqué la ministre dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien.

Elle a exprimé la volonté du Maroc de s’inspirer de l’expérience portugaise dans le domaine des centres de proximité afin de promouvoir davantage l’accès des citoyens aux services publics.

La transition numérique est « une priorité » aussi bien pour le Maroc que pour le Portugal, a souligné, de son côté, M. Brilhante Dias, faisant part de la disposition de son pays à travailler de concert avec le gouvernement marocain sur les priorités partagées et d’échanger sur de nouvelles solutions au service du développement social et économique. Saluant la coopération économique « solide » entre les deux pays, le responsable portugais a rappelé la signature, lundi, d’une convention de coopération portant sur la mise en place d’un Conseil économique Maroc-Portugal entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et la Confédération des entreprises du Portugal.