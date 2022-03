Maroc : les ventes de ciment en hausse

Les ventes de ciment, principal indicateur du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont renforcées de 5,8% au terme des deux premiers mois de 2022, après une baisse de 10,1% un an auparavant.

Cette évolution fait suite à la consolidation des ventes relatives au béton prêt à l’emploi de 36%, au préfabriqué de 11,9%, au bâtiment de 14,1% et à l’infrastructure de 10,7%, précise la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances dans sa note de conjoncture de mars 2022.

Les opérations de financement de l’activité du secteur ont été marquées par un accroissement de l’encours des crédits à l’habitat de 4,8% à fin janvier 2022, après +3,5% un an auparavant.

En revanche, les crédits à la promotion immobilière ont accusé une baisse de 5%, après -7% à fin décembre 2021 et une quasi-stagnation un an plus tôt.

Compte tenu de ces évolutions, le taux de progression des crédits à l’immobilier s’est amélioré à 3,2% à fin janvier 2022, après +2,3% à fin janvier 2021.