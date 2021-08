Maroc : Les ventes de Ciment en hausse de 17,73%

Citant les statistiques de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), le ministère indique que pour le seul mois de juillet, les livraisons du ciment ont atteint 0,89 MT, en baisse de 16,32%.

Par catégorie, les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » ont totalisé, respectivement, 4,97 MT (+16,57%) et 1,38 MT (+25,08%).

En revanche, les écoulements des activités « Préfabriqué » se sont situés à 0,68 MT (+24,07%), alors que ceux relatifs au Bâtiment et Infrastructure se sont établis respectivement à 0,34 MT (+13,4%) et 0,31 MT (+0,37%).