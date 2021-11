Maroc: les bananes sur les marchés nationaux sont « saines »

« Suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux prétendant l’importation d’une cargaison de bananes impropres à la consommation en provenance de Somalie contenant des vers qui causeraient une intoxication gastrique et appelant, en même temps, les citoyens à s’abstenir d’acheter et de manger des bananes, l’ONSSA informe l’opinion publique qu’il ne s’agit que de fake news et qu’il est probable que la vidéo soit truquée et ce, puisqu’elle laisse apparaître de gros vers, alors que le commentaire parle de « Helicobacter » qui est une bactérie microscopique », indique un communiqué de l’Office.

L’ONSSA nie catégoriquement ces fake news et affirme que le Maroc n’importe pas de bananes de Somalie, mais dispose d’une production locale importante de ce fruit, fait savoir la même source, ajoutant que le Royaume importe les bananes, essentiellement, des îles Canaries et des pays de l’Amérique du sud comme l’Equateur, le Costa Rica et la Colombie.

Les divers fruits et légumes importés, y compris les bananes, sont soumis à un contrôle immédiat par les services de l’ONSSA sur les frontières. Ces fruits et légumes sont accompagnés de certificats phytosanitaire, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine qui prouve qu’ils sont exempts de maladies ou de parasites.

Cette même vidéo a été largement relayée dans plusieurs pays arabes qui ont, à leur tour, nié cette rumeur, laquelle s’inscrit dans le cadre des fake news, conclut le communiqué.