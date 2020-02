Maroc : Les arrivées touristiques en hausse de 5,2% en 2019

Le marché a réussit à maintenir sa cadence de croissance soutenue durant l’année 2019, grâce à une évolution positive portée par les principaux marchés émetteurs de la destination Maroc, à savoir, l’Italie (+9%), le Royaume-Unis (+8%), la France (+6%), l’Espagne (+6%), l’Allemagne (+5%) et la Hollande (+4%), précise l’Observatoire dans sa dernière note sur les statistiques du tourisme au Maroc.

Parallèlement à la hausse des arrivées aux postes frontières, les nuitées dans les établissements d’hébergement classés ont connu une augmentation de +5% (+3% pour les touristes non‐résidents et +9% pour les résidents) pour atteindre 25,2 millions de nuitées, relève la même source, ajoutant que cette augmentation a concerné la majorité des destinations touristiques du Royaume.

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont d’ailleurs généré à eux seuls 57% des nuitées totales en 2019 (+6% pour Marrakech et +3% pour Agadir), alors que les autres destinations telles que Tanger, Casablanca, Rabat et Fès ont également affiché des résultats positifs (+8%, +5%, +1% et +2% respectivement).

L’augmentation de la fréquentation des établissements d’hébergement classés a eu un impact positif sur les taux d’occupation annuels des différentes destinations à savoir 83% à El Haouz, 64% à Marrakech, 57% à Agadir et 55% à Tanger et Rabat, d’après l’Observatoire.

Les recettes voyages en devises ont également connu une évolution positive en 2019 puisque l’activité touristique des non-résidents au Maroc a généré 78,6 milliards de dirhams (MMDH) de recettes contre 73,04 MMDH en 2018, soit une augmentation de +7,7%.

Pour le seul mois de décembre 2019, le nombre d’arrivées des touristes aux postes frontières a connu une hausse de 4% par rapport à la même période un an auparavant 2018 (+1% pour les touristes étrangers et +10% pour les Marocains résidant à l’étranger).

Les principaux marchés émetteurs ont enregistré des résultats contrastés, en l’occurrence la France, et l’Espagne ont enregistré des hausses de +4% et +8% respectivement, alors que l’Allemagne, la Belgique et la Hollande ont enregistré des baisses de -2%, -2% et -4% respectivement, note l’Observatoire, relevant que les autres marchés ont affiché des résultats positifs, les Etats-Unis (+12%), le Royaume Uni (+11%) et l’Italie (+11%).

Parallèlement, selon les données communiquées par les professionnels de l’hébergement touristique, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une augmentation de +3% en décembre 2019, par rapport à celui de 2018 (+2% pour les touristes non‐résidents et +4% pour les résidents).

Au niveau géographique, les destinations d’Agadir Casablanca, Essaouira et Tanger ont enregistré une hausse en termes de nuitées de +8%, +5%, +6% et +2%, tandis que les villes de Rabat, Marrakech et Fès ont enregistré des baisses de -8%, -2% et -1% respectivement.

(Avec MAP)