Maroc : Le taux d’encadrement des entreprises est de 25% (HCP)

Avec un taux de 18%, les TPME industrielles sont relativement les moins encadrées, tandis que les entreprises commerciales enregistrent un taux d’encadrement de 33%, selon les premiers résultats de l’enquête nationale menée par le HCP entre janvier et juillet 2019 auprès des entreprises.

Sur le plan de la formation continue, poursuit la même source, 26% des entreprises ont mené des actions de renforcement des capacités au profit de leur personnel. Cette proportion s’élève à 75% pour les grandes entreprises (GE) contre 34% pour les petites et moyennes entreprises (PME) et 18% pour les très petites entreprises (TPE), relève le HCP.

Selon l’enquête, les entreprises ont un faible usage des technologies dans leur fonctionnement, 31% possèdent des sites web et seules 35% les utilisent dans un cadre professionnel. Il s’agit surtout de GE (43%) et les TPME (28%).

En outre, l’enquête révèle un management des entreprises faiblement féminisé, 8% dans les GE contre 13% au niveau des TPME et se situe entre 3% à 17% selon le secteur d’activité.

La répartition des entreprises par nationalité des dirigeants montre, quant à elle, que 5% des entreprises (4% des TPME et 15% des GE) sont dirigées par des étrangers dont 29% sont des femmes.

Le HCP indique aussi que 75% des entreprises sont de création récente, avec moins de 20 ans d’existence et près de la moitié d’entre elles ont moins de 10 ans.

La part des entreprises de moins de 10 ans dans le secteur des services est de 42% et représente 35% dans la construction, 33% dans le commerce, 12% dans le secteur industriel, précise la même source, ajoutant que 40% des TPE ont moins de 10 ans.

Dans l’ensemble, les créations récentes de moins de 10 ans sont fortement enregistrées dans le secteur des services avec 49% des entreprises contre 3,3% dans l’industrie.

L’enquête du HCP couvre l’ensemble du territoire national et cible toutes les entreprises organisées qui détiennent une comptabilité formelle. Elle concerne, en effet, les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services et exclut de ce champ les secteurs financier, de l’agriculture et de l’informel.

Les entreprises ciblées ont été classées selon le double critère du chiffre d’affaires (CA) et des effectifs employés par référence aux textes juridiques qui en fixent les limites au Maroc. Ainsi dans cette enquête, les TPME sont celles dont le CA est inférieur à 75 millions de dirhams (MDH) et des effectifs inférieurs à 200 employés. Les TPE sont définies comme étant les unités ayant un CA de moins de 3 MDH et un effectif inférieur à 10 employés, tandis que les GE sont celles dont le CA est supérieur à 75 MDH et des effectifs dépassant 200 personnes.

L’échantillon de l’enquête a été conçu selon un sondage aléatoire stratifié basé sur le critère des effectifs et celui de l’activité comme variables de stratification. De par sa taille, il assure la représentativité requise par secteur d’activité et par catégorie d’entreprises.

Cet échantillon est tiré à partir du répertoire statistique d’entreprises géré par le HCP. L’enquête s’est ainsi adressée à de 2.101 unités, 769 représentant l’industrie, 371 la construction, 294 le commerce et 667 les services marchands non financiers.

(Avec MAP)