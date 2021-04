Maroc : Lancement de « AlloMonPsy », 1ère plateforme dédiée 100% aux psychologues certifiés

« D’envergure internationale, « AlloMonPsy » sera déployée dans différents pays, à savoir la France, la Belgique, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, afin de démocratiser l’accès aux soins sans limites géographiques permettant d’atteindre les régions les plus excentrés », indique-t-on dans un communiqué.

Parallèlement à un investissement conséquent, la plateforme, qui assure la protection des données et des informations de ses utilisateurs au même degré de protection que les pays européens, générera des emplois et des opportunités de carrière dans le secteur des nouvelles technologies.

« AlloMonPsy » est autorisée par la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP). Les vidéo-consultations sont protégées contre toute tentative de piratage, la plateforme adopte les normes les plus récentes et les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité. Elle offre également ses services aux entreprises et écoles pour l’accompagnement des collaborateurs et des élèves.

Cette nouvelle plateforme digitale, de mise en relations pour les soins de santé mentale, accessible à tous via le lien « https://allomonpsy.com/ », permet une prise en charge globale au moyen de consultations en ligne. Elle met en relation des patients avec des psychologues, l’inscription y est gratuite.

(Avec MAP)