Maroc : La dette extérieure publique à 373,7 MMDH au 1er trimestre 2021

L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 373,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme du 1er trimestre de l’année 2021, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Cette dette est répartie sur le Trésor (200,9 MMDH) et les autres emprunteurs publics (172,8 MMDH), précise la DTFE dans son bulletin statistique de la dette extérieure publique à fin mars, publié sur le site du ministère.

Durant les trois premiers mois de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume global de 8,6 MMDH, dont 6,4 MMDH mobilisés par le Trésor (4 MMDH pour les appuis aux réformes, 2 MMDH au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie du nouveau coronavirus et 0,4 MMDH pour les projets du budget) et 2,2 MMDH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEP) et Institutions d’Utilité Publique (IUP), fait savoir la même source.

La DTFE indique aussi que le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 5,3 MMDH (2,7 MMDH ont été réglés par le Trésor et 2,6 MMDH par les autres emprunteurs publics).

Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l’euro (59,6%), alors que le dollar américain a représenté 30,9% et le yen japonnais 2,8%, précise la DTFE, ajoutant que la part de la dette à taux d’intérêt fixe s’est élevée à 74,3% contre 25,7% à taux variable.

Le bulletin statistique de la dette extérieure publique est une publication trimestrielle visant à diffuser des statistiques de la dette extérieure publique, en vue de compléter les statistiques disséminées dans le cadre de la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI (NSDD) et de permettre aux utilisateurs internes et externes de disposer régulièrement d’une vue globale sur l’endettement extérieur public.