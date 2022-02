Maroc-Israël: Mmes Fettah Alaoui et Barbivay discutent de la promotion de la coopération économique et financière

Cet entretien, qui connu la présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a été l’occasion pour Mme Fettah Alaoui de saluer les progrès réalisés dans la mise en place des instruments de coopération économique entre le Maroc et Israël, conformément au Mémorandum d’entente signé entre les deux pays le 22 décembre 2020.

La ministre a souligné, à cet égard, l’importance des accords en cours de négociation entre les ministères des finances marocain et israélien, notamment, dans les domaines de la promotion des investissements, de la fiscalité et de la coopération douanière. Lesquels accords devraient contribuer à la promotion de la coopération économique et financière entre les deux pays.

Mme Fettah Alaoui est revenue, par ailleurs, sur le potentiel important de développement des relations d’investissement entre le Maroc et Israël. A cet égard, elle a fait part de sa disposition à œuvrer, conjointement avec Mme Barbivay, en vue de promouvoir les relations d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays et d’explorer les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc, de par sa position géographique exceptionnelle et la diversité de ses ressorts de croissance.

Pour sa part, Mme Barbivay s’est félicitée de l’évolution constante des relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Aussi, elle a réaffirmé la volonté du gouvernement israélien de bâtir un socle de partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc à même d’impulser une dynamique constructive et pérenne aux relations économiques entre les deux pays.

Il est à rappeler que le Maroc et Israël ont conclu, le 22 décembre 2020, un Mémorandum d’Entente dans le domaine des finances et de l’investissement qui prévoit, entre autres, l’ouverture de négociations entre les deux parties visant la conclusion d’un Accord de promotion et de protection réciproques des investissements, d’une Convention de non double imposition et d’un Accord d’assistance mutuelle administrative en matière douanière.

Ont également participé à cette réunion, des hauts fonctionnaires du ministère de l’Economie et des Finances du Maroc et du ministère de l’Economie et de l’Industrie d’Israël.