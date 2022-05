Maroc-Israël : C’est officiel, la chaîne i24NEWS s’installe au Maroc

La chaîne annonce l’ouverture de deux bureaux à Rabat et à Casablanca, et devient ainsi le premier network d’information internationale basé en Israël, à s’installer au Maroc.

i24NEWS, la chaîne d’information internationale du groupe Altice, vient d’annoncer, par la voix de son PDG Frank Melloul, l’ouverture de deux bureaux au Maroc. L’annonce a été faite lors d’un gala tenu, lundi 30 mai, à Rabat. L’ouverture de ces bureaux s’inscrit dans la volonté d’i24NEWS d’étendre ses activités à l’international : Paris, New York, Washington, Tel Aviv-Jaffa, Los Angeles, Dubaï et désormais Rabat et Casablanca, indique un communiqué de la chaîne.

Selon Frank Melloul, PDG d’i24NEWS, cité dans le communiqué, « avant même la signature des Accords d’Abraham et la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, nous avions conscience de l’engagement des Marocains envers i24NEWS sur les réseaux sociaux. Nous répondons donc à l’attente du public marocain en ouvrant deux nouveaux studios dans le pays. Nos bureaux à travers le monde et maintenant ceux à Rabat et Casablanca nous permettent de traiter l’ensemble des sujets d’actualité sous différents angles et points de vue, en mettant en avant du contenu éditorial varié et en nous appuyant sur la diversité de nos journalistes. Je suis convaincu qu’i24NEWS peut devenir un acteur de premier plan dans le paysage audiovisuel marocain ». Depuis la signature des Accords d’Abraham en 2020, la chaîne a obtenu une licence de diffusion aux Émirats arabes unis et a signé de nombreux accords avec des groupes médias leaders aux EAU et à Bahreïn. L’installation d’i24NEWS à Rabat et à Casablanca permet à la chaîne d’accroître sa présence dans le monde arabophone et plus particulièrement au Maghreb.

Notons que la chaîne i24NEWS, lancée en 2013 par le milliardaire Patrick Drahi, de nationalité marocaine, française, israélienne et portugaise, diffuse de l’information en continu en trois langues (français, anglais et arabe). Elle est disponible dans plus d’un milliard de foyers dans le monde et est accessible au Maroc via le satellite IPTV, les plateformes OTT mais également le site internet.