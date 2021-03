Maroc-Hongrie : Les Banques centrales renforcent leur coopération

Bank Al-Maghrib (BAM) et Magyar Nemzeti Bank (Banque centrale de Hongrie, MNB) ont signé, lundi, une convention de coopération afin de renforcer leur collaboration bilatérale.

Les domaines de coopération entre les deux institutions couvrent l’ensemble de leurs prérogatives respectives avec un intérêt particulier pour les aspects liés à la digitalisation des Banques Centrales et l’innovation dans les services financiers en général et bancaires en particulier, indique un communiqué conjoint des deux institutions. La convention couvre également les domaines de la gestion des risques liés à la digitalisation, la cybersécurité et la transformation numérique, ajoute la même source.

Au nom des Gouverneurs des deux institutions, Abdellatif Jouahri et György Matolcsy, la convention de coopération a été ratifiée par Abderrahim Bouazza, Directeur Général de Bank Al-Maghrib et Mihály Patai, Vice-Gouverneur de Magyar Nemzeti Bank.

Cité par le communiqué, l’Ambassadeur de Hongrie au Maroc, SEM. Miklós Tromler, qui a pris part à la cérémonie de signature, a estimé que « la digitalisation est devenue extrêmement importante dans tous les segments de notre vie quotidienne ».

« Je suis ravi et fier que deux hautes instances de nos deux pays, les Banques Centrales ont conclu un accord dans le domaine, ce qui prouve et confirme également l’excellente relation entre la Hongrie et le Royaume du Maroc », a-t-il soutenu.

(Avec MAP)