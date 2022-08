Maroc – Etats-Unis – Israël : Les révélations des mémoires de Jared Kushner

Le 22 décembre 2020 est évidemment un jour mémorable. Devant le Roi Mohammed VI a été ratifiée la déclaration tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël. Un accord historique qui consacre la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur le Sahara, ainsi que le rétablissement des relations avec Israël. Un succès diplomatique pour l’ensemble des parties, comme l’a démontré l’évolution fulgurante de la coopération entre ces pays dans divers domaines au cours de ces 20 derniers mois.

Et pourtant «obtenir cet accord était comme essayer de faire atterrir un avion sur un porte-avions au milieu d’une tempête», comme l’admet Jared Kushner, gendre et principal conseiller de l’ancien Président américain, Donald Trump. Dans ses mémoires à la Maison Blanche, il révèle le déroulement et les coulisses des négociations tant avec Israël qu’avec le Royaume. Il témoigne aussi de sa grande fascination et son respect envers Sa Majesté et la diplomatie chérifienne.

