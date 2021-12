Maroc et Royaume-Uni : Un partenariat gagnant-gagnant

L’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni est un partenariat gagnant-gagnant et de codéveloppement qui implique les deux pays et le continent africain. Le premier Conseil d’association Maroc-Royaume Uni, réuni récemment a d’ailleurs été l’occasion pour les deux parties de saluer l’évolution positive des échanges et des investissements entre nos deux pays. Ainsi, il a été mis en place des groupes de travail pour renforcer ces échanges et améliorer le climat des affaires pour les investisseurs britanniques au Maroc. Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur ambition partagée de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux, du développement industriel, des infrastructures et de l’économie verte.

Elles ont aussi souligné l’importance de développer le partenariat industriel marocain et l’ouvrir aux sociétés britanniques, notamment dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et du textile et de promouvoir les investissements britanniques au Maroc et en Afrique. Les deux pays ont également tenu, tout récemment, la 3è session de leur dialogue stratégique qui s’est ouvert par une réunion entre le ministre des affaires étrangères, Nasser Bourita et le ministre d’État britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, James Cleverly, avant l’adoption avec la ministre britannique des affaires étrangères, Liz Truss, d’une Déclaration politique conjointe et la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume Uni. A cette occasion, les deux Royaumes ont fait part de leur ambition d’approfondir leur dialogue et leur collaboration dans le domaine «de plus en plus important» de la cybersécurité.

La ministre britannique des affaires étrangères Liz Truss et le ministre des affaires étrangères, Nasser Bourita, ont réaffirmé, dans ce sens, leur soutien à un cyberespace libre, ouvert, pacifique et sûr.

Le ministère de l’intérieur du Royaume Uni et la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) du Maroc achèveront leur travail novateur sur un projet commun de cyberanalyse intégrée qui fournira un ensemble de mesures d’aide au renforcement des capacités en matière de cybersécurité stratégique.

A préciser que le Maroc est le premier pays avec lequel le Royaume Uni et ses partenaires, à savoir l’Union internationale des télécommunications et l’Université d’Oxford, ont établi une telle relation.