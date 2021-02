Maroc : Baisse de 53,8% des recettes touristiques en 2020

Toutefois, cette tendance englobe une décélération notable du rythme baissier au titre du quatrième trimestre 2020, se situant à -46,1% après -80,1% un trimestre auparavant, favorisée par l’assouplissement des mesures de franchissement du territoire national à partir du mois de septembre 2020, fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture de février 2021.

Parallèlement à cette évolution, le volume des arrivées à la destination marocaine s’est replié de 78,9% à fin novembre 2020, contre une hausse de 5,3% au titre des onze premiers mois de 2019, et celui des nuitées de 72,3%, après une hausse 5,2%.

Au niveau mondial, et selon l’organisation mondiale du Tourisme (OMT), la chute du nombre des arrivées internationales a atteint 74% en 2020, indique la note, relevant que l’Asie-Pacifique, première région à subir l’impact de la pandémie et celle qui a les plus hauts niveaux de restrictions sur les voyages en place actuellement, a connu la plus forte baisse des arrivées (-84%).

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré un recul de 75% et l’Europe de 70%, malgré un léger sursaut de courte durée à l’été 2020. Quant aux Amériques, elles ont connu une baisse de 69% après une légère amélioration au dernier trimestre.

