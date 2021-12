Maroc/BAD : deux accords de prêt de 138 millions d’euros pour renforcer l’inclusion financière, sécuriser l’accès à l’eau potable et soutenir la relance

Le Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) ont conclu, mardi à Rabat, deux accords de prêt d’un montant total de 138 millions d’euros (M€) pour renforcer l’inclusion financière et sécuriser l’accès à l’eau potable.

Les financements de la Banque sont destinés à mettre en œuvre le Programme d’appui à l’inclusion financière, à l’entrepreneuriat et aux très petites et moyennes entreprises, ainsi que le Projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau, indique la BAD dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

La cérémonie de signature de ces accords a réuni la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le responsable-pays de la BAD pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim et le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, fait savoir la même source.

« Je voudrais souligner le rôle important de la Banque africaine de développement en tant que partenaire de référence dans l’accompagnement des réformes entreprises par le Royaume du Maroc dans différents secteurs prioritaires, en particulier le secteur financier, les transports, l’énergie, l’eau potable, l’éducation et la santé », a déclaré la ministre, citée par le communiqué.

Et de poursuivre: « Nous invitons la Banque à renforcer davantage son appui aux efforts du gouvernement visant à mettre en œuvre, sous les hautes orientations de Sa Majesté Le Roi, ses différents chantiers et réformes stratégiques, la poursuite de la gestion de la crise sanitaire et de la relance économique, ainsi que l’opérationnalisation du nouveau modèle de développement ».

Pour sa part, M. Tarsim a indiqué que ces deux opérations destinées à deux secteurs distincts partagent les mêmes mots d’ordre: l’inclusion et la relance.

« La relance, nous la soutenons à travers l’appui à l’inclusion financière, à l’entrepreneuriat et aux très petites et moyennes entreprises mais également en sécurisant l’accès à l’eau potable pour des millions d’habitants dans les provinces de Guercif, Zagora, Al Hoceima, Tanger et Beni Mellal », a-t-il dit.

« le partenariat avec la BAD est historique et exemplaire avec un important niveau d’engagement. Ce financement additionnel vient renforcer les systèmes d’accès à l’eau potable dans plusieurs régions du Royaume », a, de son côté, fait savoir le DG de l’ONEE.

D’un montant de 120 M€, le premier accord de prêt vise à aider les entreprises en difficulté à redémarrer leur activité et à préserver les emplois. Il appuiera les réformes en matière d’inclusion financière afin de faciliter l’accès au financement pour les ménages et les très petites et moyennes entreprises.

Il contribuera également à diversifier leurs sources de financement en renforçant le caractère inclusif du marché des capitaux. Le programme soutiendra aussi l’écosystème d’appui à l’entrepreneuriat et contribuera à améliorer le climat des affaires à travers la simplification des procédures administratives.

Le second accord, de 18 M€, constitue un financement additionnel qui s’ajoute aux 112 M€ mobilisés en 2018 pour financer le Projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau. Son objectif est de contribuer à sécuriser l’accès à l’eau potable dans les provinces de Guercif, Zagora, Al Hoceima, Tanger et Beni Mellal.

La BAD intervient au Maroc depuis plus de cinquante ans. Les financements couvrent la santé, l’agriculture, l’énergie, l’eau, les transports, le développement humain et le secteur financier, conclut le communiqué.