Maroc-Afrique: Les échanges commerciaux en chiffres

La journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, constitue une occasion propice pour rappeler l’évolution remarquable des relations économiques entre le Maroc et les autres pays africains. Voici les principaux chiffres des échanges commerciaux Maroc-Afrique entre 2000 et 2019, publiés récemment par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) :